مقتل عنصر من تنظيم داعش وإصابة آخر فى عملية أمنية شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان اليوم الأربعاء، أنه استنادا إلى معلومات دقيقة وتعاون مثمر بين الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت قوة مشتركة من العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية شمال بغداد.
وأشارت الى أنه تم مداهمة الوكر وتطويقه والاشتباك مع العناصر الإرهابية التى كانت بداخله، وقتل أحدهم الذى كان يرتدى حزاما ناسفا وإصابة آخر.
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