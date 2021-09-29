أبو الغيط: القطاع الرقمى العربى يساهم فى الناتج العام بنسبة 5%

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط، فى كلمته، "يمثل الاقتصاد الرقمى حاليًا موردًا مهمًا من موارد الاقتصاد العالمى، والثابت أن أهميته فى تزايد مستمر، إذ تشير كل المعطيات إلى تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمى بنسب تفوق بقية قطاعات الاقتصاد التقليدية، وتبلغ مساهمة القطاع الرقمى ما يعادل 22% من إجمالى الناتج العالمى الخام، بينما تنخفض هذه النسبة – للأسف – فى الوطن العربى إلى 5% فقط.

وأضاف: "سد هذه الفجوة واللحاق بركب الدول المتقدمة يحتم علينا كعرب وضع سياسات محكمة وعملية للنهوض بالاقتصاد الرقمى.. إذ سيتيح الاستثمار فيه تحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة من شأنها استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل فى العديد من الدول العربية، بعد ارتفاع نسب البطالة عقب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم الإجراءات الاستثنائية التى أقرتها كل الحكومات العربية لمجابهتها".

وتابع: "أغتنم هذه المناسبة للإشارة إلى موضوع رسم السياسات والاستراتيجيات، وأن أشيد فى هذا السياق بالمبادرة التى تلقتها جامعة الدول العربية من دولة الإمارات بشأن وضع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمى، وقد وافق المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة فى دورة انعقاده الأخيرة على رفعها ضمن الملفات الاقتصادية إلى القادة العرب للنظر فى اعتمادها فى القمة العربية المقبلة، وأتمنى أن نعمل جميعاً على تنفيذ تلك المبادرة والاستفادة من محتواها".

وأمضى: "لا يفوتنى، فى ذات السياق أيضًا، الإشارة إلى أن موضوع التحول الرقمى وتحديث الاستراتيجية العربية فى هذا المجال يمثل إحدى الأولويات الثلاث التى اخترنا التركيز عليها فى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى موضوعى التنمية المستدامة وريادة الأعمال".

واستطرد: "تدركون جميعًا أن وضع سياسات للاقتصاد الرقمى يتطلب أيضًا الاهتمام ببناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى باعتباره تكنولوجيا المستقبل، وفى هذا الشأن، أشير إلى أننى قد اقترحت على لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك - والتى تضم فى عضويتها كل المؤسسات العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية - تشكيل مجلس استشارى عربى للذكاء الاصطناعى.. يضم فى عضويته مختصين من المنظمات العربية والدول الأعضاء، ويشرف على وضع استراتيجية عربية فى هذا المجال، ويقدم عند الاحتياج المشورة والدعم اللازمين للدول العربية".

وقال: "تطوير الاقتصاد الرقمى يقتضى أمورًا أساسية، منها توفير بيئة حاضنة وداعمة للشركات الرقمية، وإقامة البنية التحتية المناسبة والتشريعات المرنة التى تسهل إنشاء الشركات وتوفر القواعد الأساسية لحماية البيانات الشخصية، وغيرها من المقتضيات، ولعلكم تتفقون معى أن العنصر البشرى يبقى الثروة الأغلى والركيزة الأهم التى يجب البناء عليها، ولحسن الطالع يتوفر لدى معظم دولنا.. خزان بشرى من الكفاءات التى يجب الاعتناء بها، والعمل على استقطابها وتشجيعها عبر إقامة حاضنات للأعمال وتدريب الشباب على ريادة الأعمال الصغيرة، وتحفيزهم على إنشاء الشركات الرقمية وإقامة المنصات الإلكترونية التى تُعْنىَ بالتجارة والخدمات.. فشباب العرب يحتاجون إلى تشجيع وتطوير الفكر الرقمى لديهم وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ أفكارهم".

من جهة أخرى، قال أبو الغيط: "هناك إدراك عالمى عميق بخطورة التغير المناخى.. إنها مشكلة العصر.. إذ نرى اليوم بعض آثارها.. فقد تواترت الكوارث الطبيعية من فيضانات وحرائق وأوبئة، والمقلق أن منطقتنا العربية من أكثر المناطق تأثرًا بتبعاتها، وعلينا كعرب الإسراع بوضع الحلول، ومنها تنمية اقتصادات رقمية تراعى البعد البيئى، وتسهم فى حل المشكلات عبر توظيف التكنولوجيا الرقمية كوسيلة تخلق الثروة وتخدم قضايانا البيئية.. كما يتعين علينا تشجيع المبادرات التى تُعنى بالاقتصاد الأخضر وتروج للحلول المستدامة بالاستفادة من الجهود العالمية لمجابهة التغير المناخى".