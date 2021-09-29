قيس سعيد: هناك من يعمل على إسقاط تونس.. وعلى الحكومة المقبلة مواجهة الفساد

جدة - نرمين السيد - وقال سعيد، "هناك من يعمل على إسقاط الدولة، وسنعمل مع الحكومة المقبلة للقضاء على الفساد والفوضى فى مؤسسات البلاد".

وأضاف أن هناك من حول مؤسسات الدولة التونسية لحلبات تسيل فيها الدماء، ولكننا سنعمل على تلبية كل الاحتياجات الأساسية للشعب التونسى، بحسب ما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وتابع بأن تلبية مطالب التونسيين فى التعليم والصحة والحياة الكريمة "أولوية"، مطالبا الحكومة الجديدة بالعمل ضمن القانون وإنهاء حالة الشجار فى تونس.

كما أكد أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مفصلية فى تاريخ البلاد، قائلا إن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة تكريم للمرأة التونسية.

وطالب سعيد رئيسة الحكومة المكلفة، باقتراح أعضاء الحكومة الجديدة خلال أيام، موضحا أن مكافحة الفساد هى الخطوة الأولى لإصلاح الدولة التونسية.

يشار إلى أن الرئاسة التونسية، كانت قد أعلنت أن الرئيس قيس سعيد، كلّف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة، على أن يتم ذلك فى أقرب وقت.