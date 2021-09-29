عاجل.. الرئيس التونسى يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، كلّف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة، على أن يتم ذلك فى أقرب وقت.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، كلّف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل الحكومة، على أن يتم ذلك فى أقرب وقت. وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فأن نجلاء بودن أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة فى تونس، مشيرة إلى أن رئيسة الوزراء التونسية المكلفة خبيرة لدى مؤسسات دولية.

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