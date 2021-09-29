وزير الداخلية الفرنسي: الحكومة تقود عملا حازما ضد ”النزعة الانفصالية الإسلامية”

أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بأن "الحكومة تقود عملا حازما ضد النزعة الانفصالية الإسلامية"، مشيرا إلى أنهم "تمكنوا من إغلاق 9 أماكن للعبادة بينها قاعات صلاة ومساجد".

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال جيرالد دارمانان: "من بين 18 مكانا للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناء على طلبي، أمكن إغلاق 10 من بينها قاعات صلاة ومساجد".

وأضاف: "نقود عملا حازما ضد النزعة الانفصالية الإسلامية".

وكان دارمانان قد رحب يوم الجمعة الماضي بالخطوات قبل بدء المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية"، كما كان قد أعلن في 2 ديسمبر "تحركا مكثفا ضد 76 مسجدا".

وبحسب صحيفة "Le Figaro"، فقد وافقت السلطات أيضا على حل جمعية "Ciel"، في مقاطعة "إلسو" في ستراسبورغ.

وطبقا لما ذكره الوفد المرافق للوزير فقد تم تنفيذ "34 رقابة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة المسلمين.

في المجموع، سيتم وضع ما لا يقل عن 89 مسجدا الآن تحت المراقبة، بزيادة 13 مسجدا عن شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح جيرالد دارمانين قائلا: "يمكننا على وجه الخصوص التحقيق مع الأئمة الذين أدلوا بتصريحات تتعارض مع قيم الجمهورية، أو تمويل مشكوك فيه أو حالات تأخر لوحظت على قنوات يوتيوب".

كما كشف وزير الداخلية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "طلب منه تقديم حل جديد للجمعيات الإسلامية".

هذا وسيتم تقديم مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، المسمى أيضا قانون "مناهضة الانفصال"، إلى النواب اعتبارا من يوم الاثنين في لجنة خاصة في الجمعية الوطنية ، قبل مناقشته في الأول من فبراير.