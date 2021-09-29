المساعدة المقطوعة 1442هـ : رابط التقديم وموعد الصرف وشروط الاستحقاق

المساعدة المقطوعة 1442هـ ، هو برنامج أنشأته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، لمساعدة الأسر محدودة الدخل، والتي لا تستطيع أن تلبي احتياجاتها الضرورية، وكذلك أسر الضمان الاجتماعي، والمطلقات والأرامل، والمواطنين السعوديين الذين يعانون من العجز الكلي أو الجزئي، بالإضافة إلى ذلك المواطنين من كبار السن الغير قادرين على العمل، وليس لديهم أي دخل آخر، ويتم اختيار المتقدمين وفق معايير معينة يقوم بوضعها الضمان الاجتماعي أو وزارة الموارد، حيث يتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية دون أي تحيز لأحد، وحسب أولوية التقديم، حيث يتم وضعهم على قوائم الانتظار حتى يحين موعد الصرف، ويستطيع أي مواطن التسجيل من خلال رابط المساعدات المقطوعة الموجود على موقع الوزارة، ويتم إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمواطنين اللذين يتم اختيارهم للحصول عليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط استحقاق المساعدة المقطوعة وطريقة التقديم عليها.

شروط المساعدة المقطوعة 1442هـ

هناك بعض الشروط أو القواعد التي يتم بناء عليها اختيار المستحقين للمساعدات المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، أو سعودية الجنسية، أو الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو الأجنبي المتزوج من سعودية.

لا يقل عمر الشخص الذي يتقدم للحصول على إعانة الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً خلال فترة التقديم على المقطوعة.

الدخل الشهري للشخص الأعزب لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

لا يزيد الدخل الشهري للمتزوج المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 8680 ريال سعودي.

الحد الأقصى للقيمة النقدية التي يحصل عليها المتقدمين 30000 ريال سعودي، ويتم تحديد ما يحصل عليه المتقدم من قيمة مالية، من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للشخص المتقدم، ويتم قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة، لكي نحصل على القيمة المالية التي يستحقها المتقدم.

يستطيع أي مواطن أن يحصل على المساعدة المقطوعة السعودية مرة كل عام، إذا كان هذا الشخص لا يحصل على أي راتب أخر غير معاش الضمان الاجتماعي.

السعودية مرة كل عام، إذا كان هذا الشخص لا يحصل على أي راتب أخر غير معاش الضمان الاجتماعي. يمكن الحصول على المساعدات المقطوعة مرة كل عامين، إذا كان المتقدم يحصل على دخل شهري أخر.

مرة كل عامين، إذا كان المتقدم يحصل على دخل شهري أخر. أن يكون المتقدم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، أو من محدودي الدخل.

يكون للمتقدم حساب بنكي حتى يتم إيداع المبالغ المالية التي يحصل عليها في الحساب البنكي.

يتم الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي حسب أسبقية التقديم عليها.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الأوراق التي يجب أن تتوفر حتى يتم الموافقة على طلب التقديم والحصول على المساعدة المقطوعة 1442هـ وهى كما يأتي:-

أن يقوم المتقدم بإحضار صورة من بطاقة الهوية، أو سجل الأسرة للمتزوجين. القيام بإحضار إثبات الإقامة وأن تكون في محيط مكتب خدمات الضمان الاجتماعي مثل (صورة من عقد الإيجار أو عقد الملكية أو فاتورة الكهرباء أو الماء). إحضار إثبات الدخل الشهري للمتقدم، بحيث لا يتجاوز الحد المانع للصرف.

خطوات تقديم طلب استعجال للحصول على المساعدة المقطوعة 1442هـ

يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة في تقديم طلب استعجال للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

الإلكتروني. القيام بالدخول على الحساب الشخصي وكتابة اسم المستخدم والرقم السري.

الدخول على منظومة الضمان الاجتماعي.

الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل طلب شكوى.

تسجيل الشكوى والأسباب التي جعلتك تقديم على طلب الاستعجال.

تسجيل الظروف التي تمر بها، وكتابة كل التفاصيل التي جعلتك تقدمت بطلب الاستعجال.

الضغط على الأيقونة الخاصة بتقديم الطلب.

الفئات التي تستحق مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأشخاص اللذين يستحقون الحصول على المساعدة المقطوعة 1442هـ وهى كما يلي:-

المواطنون السعوديين من محدودي الدخل. الأرملة أو المطلقة وليس لديها أي دخل ثابت. أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. أصحاب العجز الجزئي أو الكلي. الشيوخ من كبار السن الغير قادرين عن العمل وليس لديهم مصدر رزق ثابت.

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442هـ

يجب على أي شخص يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يأتي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل حساب جديد للمساعدات المقطوعة.

ملأ البيانات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف، وكلمة السر، ورمز التحقق.

نقوم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع.

القيام بالضغط على كلمة تسجيل.

خطوات طلب استعجال المساعدات المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات استعجال مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

الدخول على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. دخول المستفيد من خلال حسابه الشخصي على موقع الوزارة، من خلال تسجيل الرقم السري. الولوج إلى منظومة الضمان الاجتماعي السعودي. القيام بالضبط على الأيقونة الخاصة بتسجيل طلب شكوى. كتابة جميع المشاكل والأسباب التي يواجهها المستفيد في ظل طلب استعجال المقطوعة. القيام بالضغط على الأيقونة الخاصة بتقديم الطلب.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تقوم بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة ١٤٤٢هـ، وقالت الوزارة أن هذه المبالغ تشمل المبالغ النقدية الخاصة بتسديد جزء من فاتورة الكهرباء، وكذلك مساعدات من أجل الغذاء، وأن هذه المبالغ تم إيداعها في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين من المعاشات والمساعدات النقدية، وذلك لتحسين الوضع المالي للمواطن السعودي.