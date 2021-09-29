لهذا السبب ستتوقف "ناسا" عن قيادة بعثاتها للمريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الثلاثاء، أنها ستتوقف عن قيادة بعثاتها للمريخ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت وكالة "ناسا"، على موقعها الرسمي، إنها ستتوقف عن قيادة بعثات المريخ الخاصة بها، وذلك بالتزامن مع وقوع الأرض والمريخ على طرفي نقيض من الشمس.
وأوضحت أن هذه الظاهرة تسمى "اقتران المريخ الشمسي"، وتحدث كل عامين.
وذكرت "ناسا "أنه بينما سيتوقف المهندسون عن إرسال الأوامر عبر الراديو، ستواصل البعثات جمع البيانات حول المريخ خلال هذه الفترة.
وأشارت إلى أن التوقف عن قيادة بعثاتها سيستمر أسبوعين، بين 2 و16 أكتوبر.
وخلال الاقتران الشمسي، يمكن للغاز المنبعث من الشمس أن يتداخل مع إشارات الراديو إذا حاول المهندسون التواصل مع المركبات الفضائية على سطح المريخ.
وقالت وكالة الفضاء الأميركية إن "ذلك يمكن أن يفسد الأوامر ويؤدي إلى سلوك غير متوقع من وسائل استكشاف الفضاء".
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