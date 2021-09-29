شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي 1443 بالسعودية وفق مستجدات المرور السعودي

شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي 1443 ، بالمملكة العربية السعودية، وفق ما تم إعلانه اليوم الخميس، الموافق 29 من شهر سبتمبر للعام 2021م، الموافق 22 من شهر صفر 1443هـ، من قبل الإدارة العامة للمرور بالسعودية، التابعة لوزارة الداخلية، عبر الحساب الرسمي الإلكتروني تويتر، والتي من أهمها أن يكون طالب الرخصة، لا يقل عمره عن 18 عام، مع العلم أنه تم استحداث قرارات، استخراج رخصة القيادة الخاصة، ضمانًا وحفاظًا على سلامة المواطنين، على أراضي وطرقات المملكة العربية السعودية، كذلك للحد من وقوع حوادث الطرقات، وإيجاد بيئة مرورية آمنة للمواطنين، ورفع الكفاءة المرورية، بما يتوافق ورؤية المملكة 2030م.

شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي 1443

إضافة لما سبق ذكره، فإن الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية السعودية، قامت بتحديث العديد من التقنيات، في الفترة السابقة، بما يتوافق وأهداف رؤية المملكة 2030م، وخاصة برنامج التحول الرقمي، حيث قامت بتدشين نظام ساهر السعودي، للعمل على مراقبة الطرقات، وضبط المخالفات في حينها، حفاظًا على الأمن والسلامة، بالمملكة، وعن شروط إصدار رخصة قيادة خصوصي 144، نذكرها كالتالي:

أولًا أن يكون المتقدم بطلب الرخصة، لا يقل عمره عن 18 عام. أيضًا شرط أن يكون مقدم طلب استخراج رخصة، قد اجتار اختبار القيادة بنجاح. كذلك يجب أن يكون المواطن، قام بسداد كافة الرسوم المستحقة بالمرور. كما يجب أن يكون طالب إصدار رخصة القيادة الخاصة، قام بتسديد كافة المخالفات المرورية، المسجلة عليه ان وجدت. أيضًا شرط خلو طالب الرخصة، من جميع العاهات والأمراض التي تعيق القيادة. كما ينبغي أن يكون مقدم الطلب، مقيم نظاميًا، حال كونه من غير السعوديين. في النهاية يجب ألا يكون أدين قضائيًا، بأي أحكام تابعة لتعاطي المخدرات أو حيازتها أو ترويجها.

كذلك وجب التنويه بأن هناك إمكانية تسجيل المركبة، باسم شخص لا يحمل رخصة القيادة، تتطلب فقط أن يكون ثمة شخص مفوض له، على المركبة يحمل رخصة قيادة، سارية المفعول، من خلال اتباع الخطوات التالية: