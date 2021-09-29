مصر تكشف "حقيقة" معدلات الأمطار على منابع نهر النيل

كشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الأربعاء، زيادة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل، بينما ترتفع الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة.

وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في مصر برئاسة عبد العاطي، اجتماعها الدوري في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة الاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

واستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجها بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا، ورفع حالة الاستنفار العام بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، مشددا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية.

كما استعرض عبد العاطي الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، ومشيرا لاستمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية ، مع مراعاة تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وصرح عبد العاطي أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، حيث تبين أن معدلات سقوط الأمطار أعلي من المتوسط حتي الآن علي منابع النيل.

ووجه بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية ، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.