برنامج وصول يعلن استفادة 100 ألف موظفة سعودية وشروط التسجيل

برنامج وصول يعلن استفادة 100 ألف موظفة سعودية في القطاع الخاص منذ إطلاق البرنامج المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة وذلك وفقاً لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ويعمل البرنامج على رفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدتها في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل و ذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي، ويجب لإلتزام باستخدام الدعم من قبل المستفيده فقط ولا يسمح باستخدامه من قبل أشخاص آخرين ولا يحق للمستفيدة العودة للتسجيل بالبرنامج بعد انتهاء فترة الدعم المخصصة ، ويعمل يعمل البرنامج من خلال مزودي خدمة معتمدين من وزارة النقل لتقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة العامة، ولذلك يجب التسجيل في برنامج وصول للاستفادة الكاملة من خدمات البرنامج بعد توافر الشروط ألأزأمه.

برنامج وصول يعلن استفادة 100 ألف موظفة سعودية

وقد بدء أعداد الموظفات في التزايد نظراً للتحسينات على آلية واشتراطات البرنامج بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص، هو احدي مبادرات برنامج التحول الوطني، ويهدف إلى دعم استقرارها الوظيفي وزيادة مشاركتها بسوق العمل، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلا من 12 شهرا،كما يهدف البرنامج إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة،

ان تكون الموظفة سعودية الجنسية ولا يسمع بغيرها من الجنسيات. الا يزيد العمر عن 65 ولا يقل عن 18 عام. الأجر الشهري وبدل السكن ألا يزيد عن 8000 ريال سعودي. مجمل الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهراً خلال الخمس سنوات الماضية. ان تكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية.

شروط التسجيل ببرنامج وصولالمدن التي يغطيها برنامج وصول

يغطي برنامج وصول 13 منطقة ويتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل هي: