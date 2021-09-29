تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء ان الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة في خطوة هي الأولى في تاريخ تونس التي لم يسبق لها ان ترأست امرأة حكومتها.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب انه عملا بأحكام الأمر الرئاسي لسنة 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وبخاصة على الفصل 16 منه كلف الرئيس قيس سعيد نجلاء بودن بتشكيل حكومة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال.
ويأتي هذا القرار بعد شهرين من الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها سعيد بتجميد البرلمان واعفاء الحكومة.
وتعمل نجلاء بودن وهي من مواليد العام 1958 أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ومتخصصة في علوم الجيولوجيا وتشغل حاليا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها وكلفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.
وتعد بودن أول امرأة تكلف برئاسة وتشكيل حكومة في تاريخ تونس.
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