دوت الخليج :- أعلن مصدر قضائي لبناني عن توقف التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف بدعوى الرد المقدمة من النائب نهاد المشنوق ضد القاضي البيطار.

وقال المصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن القانون اللبناني وبمجرد تقديم دعوى الرد، يتوقف القاضي عن التحقيق في انتظار ما ستحدده محكمة الاستئناف قبولا أو رفضا. وأضاف، من هذا المنطلق ألغى القاضي بيطار جلستي الاستجواب اللتين حدد موعدهما غدا لاستجواب العميدين في الجيش كميل ضاهر وغسان غرز الدين المدعى عليهما في الملف أيضا.

وتابع "قبل دقائق من ابلاغ القاضي بيطار قرار كف اليد، كان طلب أذنا من النيابة العامة التمييزية لملاحقة المدير العام للأمن العام الحالي عباس ابراهيم والمدير العام الحالي لجهاز أمن الدولة طوني صليبا في الملف ذاته، ولا يحدد القانون مهلة زمنية محددة لمحكمة الاستئناف لإصدار قرارها".

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان: توقف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.