ميقاتي: تعاون جميع الأطراف ضروري لتعافي لبنان

دوت الخليج :- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن تعاون جميع الأطراف مهم جدا لتعافي لبنان. وأشار في تصريح صحافي،اليوم، إلى أن الخطوة الأولى التي نعمل عليها، هي وقف التراجع الحاصل في لبنان وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية. --(بترا)

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