برنامج "القصة".. كيف غيّر إكسبو ملامح حياة الناس

تبث قناة دوت الخليج الأربعاء، حلقة خاصة من برنامج "القصة" بعنوان "إكسبو2020"، تعرض قصة أكبر معرض يشهده العالم وتحتضن دولة الإمارات دورته الجديدة "إكسبو 2020 دبي"، والتي تنطلق في الأول من أكتوبر.

يقدم البرنامج الإعلامي فيصل بن حريز، ويعرض للجمهور الجوهر الحقيقي لهذا الحدث الفريد وأهميته وكيف تحول من معرض للكشف عن أبرز الاختراعات إلى تجمع دولي يغير ملامح حياة الناس للأفضل.

تتناول الحلقة الحدث من ثلاثة محاور، هي الماضي، الحاضر والمستقبل ويجيب عن تساؤلات رئيسية حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على المجتمعات والدول، من خلال لقاءات مع الخبراء المختصين عن الـتأثير الاجتماعي والنفسي للحدث على كثير من المدن التي استضافته، على سبيل المثال ما حدث في مدن دمرتها الحرب كبروكسل البلجيكية وأوساكا اليابانية، وكذلك تستعرض الحلقة النمو الاقتصادي الملحوظ الذي يرافق استضافة هذه المدن للحدث.

كما تقترب الحلقة من قصة إكسبو دبي من لحظة فوز الإمارات باستضافة الحدث إلى مراحل تحويل جزء من صحراء دبي إلى قلب نابض بالحياة والأمل والطموح وهو موقع إكسبو، وتنتقل الحلقة بين عدد من المسؤولين وممثلي الدول المشاركة للحديث عن توقعاتهم لنتائج هذا المعرض الفريد.

وتختم الحلقة بجولة حصرية بعدسة المصور وصانع المحتوى عبدالله البدواوي، الذي يستخدم "الدرون" ليأخذ المشاهدين في جولة بعدسته الطائرة في تفاصيل المكان ويشارك المشاهدين لقطاته الرائعة كونه أول مصور يحظى بفرصة تصوير موقع إكسبو وقبة الوصل القلب النابض ودرة تاج إكسبو دبي، أكبر تجمع عرفته البشرية لتواصل العقول وصناعة المستقبل.

يمكن للمشاهدين متابعة بث العرض الأول للحلقة حصرياً على شاشة قناة دوت الخليج يوم الأربعاء 29 سبتمبر تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بتوقيت جرينيتش، الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت أبو ظبي.

كما تقدم قناة دوت الخليج تغطية خاصة ومميزة لإكسبو ٢٠٢٠ دبي، حيث أعدت القناة أستوديو خاص بمكان الحدث لينقل للمشاهدين بثاً يومياً مباشراً من قلب إكسبو.