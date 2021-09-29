أطلقت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العام لشرطة دبي لعبة تعريفية عن إكسبو تحت اسم "لعبة إكسبو"، وذلك على منصتي "أبل ستور" و"غوغل بلاي".
وبتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، طورت اللعبة كوادر وطنية إماراتية بمركز التكنولوجيا الافتراضية، وذلك تماشيا مع انطلاق "إكسبو 2020 دبي".
وأوضح العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن تصميم اللعبة تم بالتعاون مع "إكسبو" وعدد من الجهات التعليمية والمجتمعية والمختصين حرصا على دعم الحدث التاريخي الأول في المنطقة وتعزيز الوعي المحلي والعالمي بما يتضمنه من مرافق تعليمية وترفيهية وتجارية وثقافية وإبداع يعكس الرؤية المستقبلية للدول المشاركة.
وأكد أن الألعاب الإلكترونية التوعوية التي تطلقها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي تحظى بإقبال كبير، منوها بتجاوز عدد مرات تحميل الألعاب 33,7 مليون على مختلف منصات الألعاب الالكترونية، مما يمثل حافزا قويا للمشاركة في الترويج لإكسبو 2020 دبي والتوعية بفعالياته وأحداثه وأجنحته.
وأوضح أن اللعبة تقدم للمشترك جولات تعريفية حول إكسبو وتتوفر بـ6 لغات، من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صممتها كوادر إماراتية.. شرطة دبي تطلق "لعبة إكسبو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.