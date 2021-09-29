انتخابات العراق.. استبعاد 6 مرشحين وتسجيل 160 مخالفة

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية، إنها فتحت 2.900 محطة انتخابية للتصويت الخاص الذى سيجرى يوم الجمعة الثامن من الشهر المقبل، والذى يشارك فيه عناصر القوات الأمنية والسجناء والمرضى والذى سيجرى قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع العام يوم الأحد العاشر من الشهر نفسه.

وأكدت منع مصابى فيروس كورونا من المشاركة فى الانتخابات، وقالت إنه بالنسبة للمصابين والراقـديـن فـى المستشفيات، فلا يحـق لهم التصويت كون الـراقـديـن غـير مشمولين بالانتخابات".