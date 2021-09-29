وزير الدفاع الأمريكى: تفاجأنا بانهيار الجيش الأفغانى دون إطلاق رصاصة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، خلال جلسة استماع لليوم الثانى أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ حول الانسحاب من أفغانستان: "تفاجأنا بانهيار الجيش الأفغانى دون إطلاق رصاصة".





وأشار "أوستن" إلى أن الانهيار المفاجئ للجيش الأفغانى باغت البنتاجون، لافتا إلى أننا لم نكن نعلم بحجم الفساد الذى كان مستشريا فى حكومة أشرف غنى فى أفغانستان. وأضاف: "يمكننا أن نناقش القرارات والسياسات ونقاط التحول، لكن الشىء الوحيد غير الخاضع للنقاش هو شجاعة أعضاء خدمتنا ورحمتهم، متابعًا : "أننا أجلينا أكثر من 120 ألفا من أفغانستان فى 17 يوما ومازلنا نعمل على إجلاء كل الأمريكيين الذين يرغبون بمغادرة أفغانستان".

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