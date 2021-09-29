الفاتيكان يلزم موظفيه يإظهار دليل على تلقيهم لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحيفة، أن التفويض سيصبح سارى المفعول فى الأول من أكتوبر، وسيتم اعتبار أى شخص ليس لديه الوثائق المطلوبة "غائبا دون سبب" ولن يتم دفع راتبه، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتى فيما يسعى بعض الأشخاص للحصول على إعفاءات من التطعيم لأسباب دينية.

إلا أن الفاتيكان لن يقدم أى استثناءات فى الوقت الحالى، ولكن ستعمل وزارة الخارجية على تقييم الإعفاءات المحتملة إلى جانب وزارة الصحة بالفاتيكان.

وبحسب "روسيا اليوم"، قد شجع البابا فرنسيس، مرارا وتكرارا الأفراد على الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، وأشار إلى اللقاحات على أنها "فعل محبة".