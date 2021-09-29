الهند.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر أمطار غزيرة شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، إن الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء عندما انهار جزء من منزل بسبب الأمطار، مضيفة أن من بين الضحايا امرأة وحفيدتها البالغة من العمر عامين اللتين لقيتا مصرعهما عند وصولهما المستشفى.
وأشارت الشرطة، إلى أن من بين المصابين شخصين يرقدان فى حالة صحية حرجة، فيما تم إنقاذ 9 آخرين من تحت أنقاض المنزل المنهار الذى أعلنته السلطات فى وقت سابق أنه يمثل خطرًا على ساكنيه وحذرت من سقوطه.
وتم الدفع بفريق كبير من إدارة التعامل مع الكوارث، وإدارة إطفاء الحرائق إلى موقع الحادث، كما شاركت الشرطة فى جهود الإنقاذ المبذولة، وزار مسئولون موقع الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ.
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