أنواع قروض صندوق التنمية العقارية و أسباب رفض القرض العقاري

أنواع قروض صندوق التنمية العقارية و يأتي ذلك تزامنا مع رؤية المملكة 2030 لتسهيل الحصول على القروض العقارية للمواطنين بهدف تمليكهم شقق سكنية خاصة بهم ومن خلال صندوق التنمية العقارية يمكن الحصول علي تمويل كامل للوحدات الفردية أو المشاريع الإنسانية أو قرض عقاري بالإضافة إلى الحصول على تمويل مقابل عقار سوف نطالعكم من خلال هذا المقال على أنواع القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية و أسباب رفض القرض العقاري.

أنواع قروض صندوق التنمية العقارية

هناك العديد من القروض المقدمة من البنك توفر الدعم للأفراد وللحصول على هذه القروض يمكن التواصل عن طريق التنمية العقارية ومن هذه القروض ما يلي:

قروض الزواج تقوم بدعم الشباب المقبل على الزواج بهدف توفير شقق سكنية لهم أو بناء منزل على قطعة ارض.

القروض الشخصية وتقدم للأفراد مقابل عمل مشروع يعود علية بدخل شهري أو أمور شخصية تتعلق به من تسديد ديون.

قروض دراسية تقدم كمساعدة دراسية لطلاب لكي تساعدهم في الحصول على كل ما يتمنوه من مستقبل تعليمي باهر وجيد.

القروض العقارية تقدم للأفراد الذين يبحثون عن عقار سكني ولكن لم يتوفر لديهم المبلغ المادي المطلوب لشراء هذا العقار.

يقدم صندوق التنمية العقارية برنامج تمويل مدعوم لدعم الأفراد المحتاجين للتمويل.

بطاقات الائتمان توفر هذه البطاقات للمواطنين كل ما يريدون الحصول عليه من احتياجاتهم في أي وقت في حالة عدم توافر مبلغ معين من المال.

ما هي أسباب رفض القرض العقاري

يوجد بعض من الأسباب التي تجعل البنك يرفض تقديم القرض العقاري والتي سوف نقوم بشرحها من خلال الأتي:

توجد بعض الحالات يرفض فيها تقديم القرض من خلال إشعار أو إرسال رسالة بالرفض على طلب التقديم من المؤسسة المالية إلي الشخص المتقدم لهذا القرض لبعض من الأسباب والحالات لأن كل مؤسسة ماليه سواء كانت شركه تمويلية أو بنك تخضع بموجب القانون بالتقيد بشروط معينة للموافقة أو الرفض على طلب العرض العقاري فيتوجب على الشخص عند تلقي هذه الرسالة القيامة كما يجب عليه تقديم أهم تفاصيل هذا الرفض فمن هنا يقوم الشخص المتقدم بزيارة إلي الشركة التمويلية أو البنك الذي ارسل لك هذه الرسالة سوف يوضح لك أسباب الرفض وتقديم المعايير والشروط المطلوبة للموافقة على ذلك.

هنا يجب على الشخص البحث عن استشارة من مستشار مالي متخصص في التقديم على القروض لكي يساعدك تقديم خيارات بديلة لحل مشكلة سبب هذا الرفض لطلبك.

يمكنك قراءة المزيد عن شروط التقديم على صندوق التنمية العقاري المدعوم للنساء.

ما هي خيارات الاستفادة من قرض صندوق التنمية العقاري

يسمح للأفراد الاستفادة من قرض صندوق التنمية العقاري وبرنامج القرض العقاري التمويلي المدعوم بأكثر من طريقة مقدمة فمن خلال هذه السطور نتعرف على تلك

الاستفادة من شراء وحدة سكنية جاهزة.

الحصول على تمويل البناء الذاتي في حاله تملك ارض للمتقدم لمن يرغب في بنائها.

في حالة شراء عقار تحت الإنشاء من المطور (شراء على الخريطة) ويتم الانتهاء من بنائه خلال ثلاث سنوات.

عند رهن العقار المملوك للمتقدم والحصول على التمويل أو دفعة واحدة.

من لديه قرض عقاري مع البنوك، ويريد تحويله إلي برنامج القرض العقاري للاستفادة من الدعم.