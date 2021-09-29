موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، ازداد البحث من قبل الطلاب واوليائهم عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2021 من اجل للالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأيام القليلة الماضية عن تمديد فترة تسجيل الرغبات لكل طلاب وطالبات المرحلة الثالثة وكذلك الطلبة الذين لم يسجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الأولى والثانية ولنتهى تنسيق المرحلة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي 28 سبتمبر 2021 عند تمام الساعة السابعة مساءا ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

ذكرت مصادر موثوقة من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. على ان موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سيكون بعد مرور اثنان وسبعون ساعة من انتهاء عملية التسجيل وملئ الرغبات أي يوم السبت 2 أكتوبر 2021، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة مئة وخمسة وتسعون ألف طالب قبل قائق من الغلق النهائي لعملية التسجيل في التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

بعد معرفة رابط تنسيق الجامعات الخاصة 2021 يبحث الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة الناجحين في الثانوية العامة 2021 عن الرابط الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، حيث وضعت وزارة التعليم العالي المصرية موقع بوابة الحكومة الإلكترونية والذي يمكن من خلالها الاطلاع علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة وكذلك يمكن التعرف على نتيجة التنسيق مباشرة دون عناء التنقل خارج المنازل خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات المصرية

بعد ان يتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021. يستطيع كافة الطلاب طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بهم من الموقع الذي ذكرناه في اعلى المقال. والتوجه مباشرة إلى الكلية التي تم توجيهه لها من اجل إتمام عملية التسجيل. على ان يصطحب كل طالب وطالبة مجموعة من الأوراق والتي جاءت كالآتي:

شهادة الثانوية العامة الأصلية أو ما يعادلها إضافة إلى نسختين من الشهادة. شهادة الميلاد الأصلية ونسختين منها. صورتين طبق الأصل من البطاقة الشخصية. 6 صور شمسية حديثة مقاس 4*6. نموذج 2 جند خدمة عسكرية بالنسبة للذكور.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال والذي تطرقنا فيه إلى احصائيات شاملة عن عدد الطلاب والطالبات الذي تم تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة والذين يتطلعون ويبحثون بشكل مستمر عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.