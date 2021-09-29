نجلاء بودن.. من أستاذة جامعية إلى رئيسة للحكومة التونسية

جدة - نرمين السيد -

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيان نشرته على صفحتها فى "فيسبوك": "عملا بأحكام الأمر الرئاسى عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فى 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك فى أقرب الآجال".

من هى نجلاء بودن؟

نجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان.

تعد خبيرة لدى مؤسسات دولية وهى أستاذة جامعية فى مجال الهندسة ومختصّة بعلوم الجيولوجيا.

تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالى سنة 2011.

شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها.

كُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالى السابق شهاب بودن سنة 2015.

تعد أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة فى تاريخ تونس.

يشار إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد، كان قد أكد فى كلمة له، أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مفصلية فى تاريخ البلاد، قائلا إن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة تكريم للمرأة التونسية.

وطالب سعيد رئيسة الحكومة المكلفة، باقتراح أعضاء الحكومة الجديدة خلال أيام، موضحا أن مكافحة الفساد هى الخطوة الأولى لإصلاح الدولة التونسية.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة فى تونس، منذ قرار الرئيس سعيد فى 25 يوليو الماضى، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج، إعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشى عن منصبه، مع إقرار حزمة من التدابير الاستثنائية فى البلاد، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.