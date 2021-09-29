بريطانيا تنشر جنودا من الجيش والمزيد من شاحنات الوقود لتخفيف أزمة البنزين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأعمال البريطانى كواسى كوارتنغ، اليوم الأربعاء، إن جنود من الجيش سيقومون بنقل الوقود فى اليومين المقبلين فى محاولة لتخفيف مشاكل إمدادات الوقود لمحطات المحروقات.





وقالت هيئة البى بى سى، ، إن "كوارتنغ"، اعترف أن الأيام القليلة الماضية التى شهدت طوابير طويلة أمام محطات الوقود ونفد بعض المضخات كانت "صعبة"، لكنه نفى وجود أزمة فى إمدادات الوقود فى المملكة المتحدة ، وقال إن الوضع "يستقر". وأضافت الهيئة، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، أن حوالى 150 سائقا عسكريا جاهزون لقيادة ناقلات الوقود، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد وضعت الجيش بحالة تأهب فى حالة تفاقم وضع الوقود، لكن صباح اليوم الأربعاء كشف كوارتنغ عن أن الحكومة قررت نشر القوات لقيادة الناقلات "فى اليومين المقبلين". وكشف "كوارتنغ" أيضا أن عددا من ناقلات الوقود الاحتياطية الحكومية البالغ عددها 80 ناقلة ستنطلق إلى الطريق بعد ظهر اليوم، ويقود المدنيون الشاحنات من مستودعاتهم فى كامبريدجشير وويست يوركشاير.

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