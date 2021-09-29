تطبيق بنك الرياض للساعة الذكية لمتابعة رصيد حسابك ومعاملاتك البنكية

تطبيق بنك الرياض للساعة الذكية ، يحرص بنك الرياض في السعودية على تقديم معاملاته البنكية بشكل يناسب التطور والتقدم التكنولوجي الذي تشهده المملكة والعالم وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للعملاء المواطنين ولكل المقيمين بالمملكة وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير جهد ووقت العميل وذلك من خلال تقديم العديد من القنوات المصرفية الرقمية والتي يستطيع العميل من خلالها إنجاز معظم معاملاته البنكية من خلالها ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم تطبيق بنك الرياض للساعة الذكية وخطوات التحميل وشروط الاشتراك.

مزايا تطبيق بنك الرياض للساعة الذكية

التطبيق يتم الاشتراك به مجانا دون دفع أي رسوم ويمكن للعميل المشترك بالتطبيق الاتصال برقم الهاتف المصرفي كما يمكنه التطبيق من متابعة حسابه في البنك ويستطيع العميل من خلال التطبيق التعرف على فرع البنك والصراف الآلي الأقرب له و‘نجاز العمليات البنكية في أسرع وقت والعديد من الخدمات الأخري التي يقدمها التطبيق وتستطيع أن تجد التطبيق بكل سهولة حيث يكون متوفر علي نظام التشغيل iOS 9 أو على الإصدار الأحدث على أجهزة آيفون5 وذلك من على متجر التطبيقات.

يتوجب على العميل ان يكون مشترك في تطبيق أون لاين الرياض.

يجب أن يكون مع العميل جوال آيفون5 أو أعلى نسخة لنظام iOS 9 .

يجب أن يمتلك العميل ساعة أبل الذكية حتي يتمكن من التسجيل بالتطبيق.

بعد القيام بخطوات التسجيل يجب أن يتلقى العميل رسالة تؤكد له نجاح تسجيله في التطبيق وأنه يستطيع استخدامه.

ضرورة وجود أنترنت أثناء استخدام التطبيق عبر الساعة الذكية.

يتوجب عليك الاشتراك في أون لاين الرياض. عبر الرياض موبيل سجل الدخول إلى حسابك. من المزيد قم بالضغط على خيار ساعة الرياض الذكية. يتوجب عليك كتابة رمز التوثيق لتسجيل التطبيق بعد ذلك يتوضح أمامك رمز التسجيل الخاص بحسابك في التطبيق. عبر ساعتك الشخصية قم بالدخول إلى تطبيق البنك. قم بالضغط على التالي وأدخل الرمز الظاهر على تطبيق موبيل الرياض. عبر رقم جوالك سوف تصلك رسالة تحمل رمز التوثيق قم بإدخاله. لكي تتأكد من نجاح عملية التسجيل سوف تصلك رسالة نصية عبر جوالك تفيد بذلك.

شروط التسجيل في التطبيقخطوات التسجيل في التطبيق

وبعد نجاح خطوات التسجيل في تطبيق الرياض للساعة الذكية قم بفتح التطبيق عبر ساعتك الذكية ويمكنك الاطلاع على حسابك ورصيدك ومعاملاتك الحسابية التي قمت بها ويجب أن تتأكد من أن الساعة متصلة بالإنترنت وذلك لضمان عمل التطبيق.