أخبار اليمن : 4 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة

دوت الخليج -

4 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة

أصيب 3 مواطنين ومهاجر أفريقي اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعدة. 4 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدةأصيب 3 مواطنين ومهاجر أفريقي اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن الجيش السعودي استهدف بنيران أسلحته منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى لإصابة مواطنين اثنين ومهاجر أفريقي بجروح متفاوتة. واشار المصدر إلى أن جيش العدو السعودي استهدف أيضاً بالقصف الصاروخي والمدفعي مديرية شدا ما أدى لإصابة مواطن وتضرر ممتلكات المواطنين.

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