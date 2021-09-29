أخبار اليمن : 186 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

186 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 186 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 52 قذيفة و151 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 5 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية وتحليق 23 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والخمسين وحيس والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا.