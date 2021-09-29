الجزائر تستدعى سفير فرنسا بسبب تشديد شروط منح التأشيرات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، أبلغ الأمين العام للوزارة، السفير الفرنسى، أن القرار الأحادى من الجانب الفرنسى، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين فى السفر إلى فرنسا.

وتابع الأمين العام، أن هذا القرار الذى تم اتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائرى "يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التى تعهدت بها الحكومتان".

وقررت فرنسا، الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنى 3 دول عربية، هى المغرب والجزائر وتونس.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أن القرار جاء ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وقال أتال فى تصريحات عبر إذاعة "أوروبا 1": "إنه قرار جذرى وغير مسبوق لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم فى فرنسا".

وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضى الفرنسية عند صدور قرارات فى هذا الصدد.

وتابع: "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد".