الرئيس التونسى لـ ميركل: عازمون على المضى قدما فى تطبيق القانون

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة التونسية فى بيان لها، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت خلال اتصال هاتفى صباح اليوم مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين واستعداد ألمانيا لدعم تونس.

كما تناولت المكالمة الإجراءات التي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذها حتى تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقوم على القانون المعبّر حقيقة على الإرادة الشعبية.