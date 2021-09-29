إيطاليا: 12 أكتوبر موعد قمة مجموعة العشرين الاستثنائية حول أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية، بأن الإعلان قد جاء خلال مؤتمر صحفى لدراجى فى روما، حيث أكد على أن القمة الاستثنائية ستركز على المساعدات الإنسانية لـ"إنقاذ الأرواح" وتجنب إنفجار كارثة إنسانية هناك، فضلا عن العمل على ألا تصبح أفغانستان مجددا ملاذًا للإرهابيين.

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