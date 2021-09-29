الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني للمواطنين والوافدين في الكويت

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني ، يمكن الاستعلام عن البطاقة المدنية عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت التي تقدم العديد من الخدمات ومن بينها خدمة الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية، خدمة تجديد البطاقة للوافدين والعديد من الخدمات الأخرى، حيث يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين والوافدين إلى دولة الكويت عن كيفية الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني الكويت والتأكد من مدى صلاحيتها والتي تعتبر من الأمور الهامة، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على كيفية تجديد البطاقة المدنية والاستعلام عنها وتوصيلها.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني

يمكن لكافة المواطنين والوافدين في دولة الكويت استعلام عن البطاقة المدنية من من خلال الرقم المدني عبر البوابة الالكترونية وجميع الخطوات التي أعلنت عنها سابقا الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت والتي جاءت كالآتي:

الولوج إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية

النقر على زر حالة البطاقة المدنية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك

تدوين الرقم المدني.

كتابة رمز التحقق المرئي.

النقر على عبارة الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني، مباشرة ستظهر لكل حالة البطاقة المدنية الخاصة بك ومدى جهوزيتها وصلاحيتها.

تجديد البطاقة المدنية

يستطيع كل مواطن كويتي أو وافد على دولة الكويت العربية إجراء تجديد البطاقة المدنية الخاصة بعد التأكد من مدى صلاحيتها بكل سهولة وبشكل الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط تجديد البطاقة المدنية ثم النقر على مربع الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة تجديد البطاقة المدنية. إدخال رقم البطاقة المدنية كتابة الرقم السري. الضغط على عبارة الأفراد. كتابة جميع البيانات المطلوبة منك كما يجب رفع صورة شخصية خاصة بك حديثة. النقر على مربع تجديد.

توصيل البطاقة المدنية

علاوة على ذلك، أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت عن كيفية الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني وموقع توصيل البطاقة المدنية كما تعاقدت الهيئة المذكورة مع شركة متخصصة في خدمات التوصيل الآمن للبطاقات المدنية الوافدين والمواطنين إلى المنازل مع دفع 2 دينار كويتي رسوم توصيل للبطاقة الواحدة ويمكن طلب خدمة توصيل البطاقة المدنية عبر الدخول على موقع هيئة المعلومات المدنية واتباع الخطوات التالية: