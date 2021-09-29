هنا.. موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج السادس الاعدادي 2021 بالرقم الامتحاني

هنا.. موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج السادس الاعدادي 2021، الحالة المنتشرة الآن بين جميع طلاب العراق والتي تشير الي قلق قوي ومستمر، تجعلنا نبحث دائما عن أي خبر جديد من مصادر موثوق بها، وذلك لنكن أول من يقدم لكم المعلومة عبر موقع ثقفني، ومن خلال ترقبنا المستمر نؤكد لكم إن اليوم أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من فاعليات اعمال تصحيح دفاتر الممتحنين بشكل كلي، وفي ضوء ذلك سوف تعلن النتيجة قريبا جدا ولاكن الموعد الرسمي لم يتم تعيينة بشكل خاص، وعلي ذلك يتوجب علي كل أولياء الأمور والطلاب ترقب النتيجة من خلال روابط المواقع الالكترونية التي تتخصص لعرضها، ومنها موقع النجاح ونتائجنا والسومرية نيوز، ولاكن يظل المرجع الرسمي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وعلية سوف نضع لكم تفاصيل اكثر عبر ذلك المقال.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي 2021

نضع لكم رابط موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج السادس الاعدادي 2021 بالرقم الامتحاني، نوفر لكم جميع المواقع المنوطة بعرض النتيجة، ويأتي ذلك في إطار بحث الطلاب المكثف عن نتائجهم لادخال الفرحة والسرور علي قلوب اهاليهم واحبابهم، حيث إن النتيجة تتسبب في القلق والتوتر للطلاب وكذلك للاهالي، ولاكن وزراة التربية العراقية تحرص علي مصلحة الطلاب وتراعي ظروف واوضاع البلاد من إنقطاع التيار وكذلك الارتفاع المتلاحق لدرجات الحرارة، وعلية فإننا نسعد بتوفير المصدر الرسمي الأول للنتيجة العراقية للطلاب في السادس والتي تشكل مرحلة انتقالية هامة في مراحلة التعليم للطلاب، ونرجوا منكم متابعة المقال لمعرفة كيفية استخراج النتيجة.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي 2021

ويتم استخراج النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج السادس الاعدادي 2021 بالرقم الامتحاني، وذلك لمنع استمرار تزاحم الممتحنين لتحصيل النتيجة من المدرسة، خاصة بعد اندلاع covide 19 حول العالم