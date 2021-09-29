كوريا الشمالية تطلق صاروخها الباليستى الثالث خلال الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الجنوبية واليابان عن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى "مجهول الهوية" مستهدفا البحر الشرقى لكوريا الشمالية، حيث كان هذا الإطلاق هو الثالث لبيونج يانج هذا الشهر، بعد أن اختبرت كوريا الشمالية صاروخا "استراتيجيا" وقذيفتين باليستيتين.





وكانت هذه الاختبارات أول عملية إطلاق من كوريا الشمالية منذ ستة أشهر، وهو ما فسره الخبراء بأن هدفه إظهار قدرة بيونج يانج على مهاجمة حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين فى إشارة إلى كوريا الجنوبية واليابان.

وقال رئيس الوزراء اليابانى، يوشييد سوجا، وفقا لصحيفة "ذا اندبندت" البريطانية، إن حكومته تقوم بتحليل تفاصيل آخر عملية إطلاق صاروخ باليستى و"ستزيد من يقظتها".

وتعد تلك العمليات انتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة رقم 1918 الصادر فى أكتوبر 2006، وفيه تم منع كوريا الشمالية من اختبار القذائف الباليستية.

وقد تم إطلاق الصاروخ الكورى الشمالى قبيل خطاب مبعوث كوريا الشمالية، كيم سونج، فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وهو الخطاب الذى حث فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على التخلى عن سياساتهما العدائية تجاه بيونج يانج قائلا : "إنه لا يمكن لأحد أن ينكر حق بلاده فى الدفاع عن النفس وفى اختبار الأسلحة".

وأكد كيم سونج كذلك أن كوريا الشمالية تـنمى رادعًا موثوقًا يمكن أن يسيطر على القوات المعادية فى محاولة غزو عسكرى".

وكانت محادثات واشنطن وبيونج يانج بشأن نزع السلاح النووى خاملة فى أعقاب قمة عام 2019 بين الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وبرغم حالة المواجهة بين الكورتين يقول المراقبون إن هناك جهودا للتقارب بينهما تتم بعيدا عن الأضواء وتهدف إلى تعزيز الاحترام والحياد بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، ففى الأسبوع الماضى، قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون: "إن بيونج يانج مستعدة للنظر فى عقد قمة بين البلدين"، ورحبت سول بذلك وحثت على ضرورة إعادة ربط الخط الساخن بين البلدين.

وقالت "ذا اندبندنت" فى تقريرها إن مصادر كورية قد أكدت لها "أن بيونج يانج استجابة لدعوات الرئيس الكورى الجنوبى، مون جاى إن، لإعلان إنهاء الحرب الكورية 1950-1953 وذلك بهدف تعزيز السلام فى المنطقة، وفى الأسبوع الماضى خلال اجتماعات الأمم المتحدة ، اقترح رئيس كوريا الجنوبية "التوقيع على إعلان نهاية الحرب بين الكوريتين والولايات المتحدة والصين".

إلا أن مسؤولين من سول وصفوا الإعلان بأنه خطوة "سياسية" و"رمزية"، حيث يتطلب الأمر توقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الكورية رسميا.

تجدر الإشارة إلى أن حرب الكوريتين، التى استمرت ثلاثة أعوام قد وضعت أوزارها بإعلان للهدنة، وهو ما يعنى من الناحية الفنية أن البلدين مازالا فى حالة صراع.