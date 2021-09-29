السعودية والولايات المتحدة تدعوان لتكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة اليمن

جدة - نرمين السيد - دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة اليمن، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية فى المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.





وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن ذلك جاء خلال استقبال ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار الأمن الوطنى الأمريكى جيك سوليفان، حيث بحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن بحث قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولى العهد السعودى، خلال اللقاء، على مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتى تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولى لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد سوليفان، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتزام الولايات المتحدة التام بدعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد كافة التهديدات بما فى ذلك الهجمات الصاروخية والمسيرة المدعومة من إيران، كما أكد تأييد الرئيس الأمريكى لهدف المملكة بالدفع نحو حل سياسى دائم وإنهاء النزاع اليمنى، وأكد دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسى للأزمة.