عروض ميتسوبيشي من الراجحي في الشهر الحالي بدون رسوم وبدون دفعه أولي

عروض ميتسوبيشي من الراجحي من اهم عروض السيارات الحديثة التي تم إطلاقها في الأيام الحالية. والتي اعلن عنها مصرف الراجحي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصه موقع تويتر. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن عده عروض حديثه تم إطلاقها أيضا في هذا الشهر مثل عروض فورد الناغي 2022 الجديدة بالمملكة ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض بالأسعار. كما تم الإعلان أيضا عن عروض دودج من الصالح للسيارات في الشهر الحالي ومعرفه سيارات العروض بالأسعار. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بتوضيح العروض بالتفصيل والسيارات التي شملتهم العروض. مع توضيح العملاء الذين يمكنهم الحصول علي سياره من العروض. وكيفيه التقديم بالخطوات الصحيحة التي تم الإعلان عنها أيضا.

عروض ميتسوبيشي من الراجحي

اعلن المصرف عن العروض الحديثة علي سيارات ميتسوبيشي الجديدة التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة وذلك بالتعاون مع شركه العيسائي للسيارات بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك شملت العروض باقة رائعه من اهم سيارات ميتسوبيشي الجديدة التي تتميز بالراحة والرفاهية عند الكثير من السعوديين. كما أن المصرف اعلن عن باديه العروض والتي تبدأ من 20 سبتمبر 2021 وتنتهي في 30 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ كيمه السيارات المحددة في العروض. كما تم الإعلان عن العملاء المتاح لهم العروض والتي نوضحهم من خلال الفقرة التالية.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

بدون رسوم إدارية وبدون دفعه أولي.

أقساط شهريه منخفضه وتصل مدتها إلي 60 شهر.

الدفعة الأخيرة تصل حتي 40%.

معدل النسبة يكون 7.19% شامل التامين.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

بدون رسوم إدارية ولكن الدفعة الأولي تكون5%.

أقساط شهريه منخفضه وتصل مدتها إلي 60 شهر.

الدفعة الأخيرة تكون 30%.

معدل النسبة السنوي 18.68% شامل التامين أيضا.

شروط عروض العيسائي

اعلن المصرف عن بعض الشروط البسيطة السهلة والميسرة والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

العروض ساريه حتي 31 سبتمبر 2021.

يمكن أن تختلف صور السيارات عن السيارات المعروضة وإنما هي للدعاية.

تطبق شروط وأحكام المصرف.

المصرف خاضه تحت إشراف البنك المركزي السعودي.

كيفيه الحصول علي عروض الراجحي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي العروض عن طريق الذهاب إلي احد فروع المصرف أو الوكيل. أو عن طريق الاتصال بالمصرف علي رقم 8001241222. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: