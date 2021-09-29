ضريبة الدخل على الراتب 1443 في المملكة وطريقة حسابها ومعرفة من الملزم لدفعها. حيث تقدم الحكومة داخل المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين. ولكي تتمكن الحكومة السعودية في مواصلة تقديم هذه الخدمات وكذلك القيام بتطويرها تم إصدار ضريبة الدخل. حيث أن ضريبة الدخل تعتبر فرض جديد تم فرضه من قبل الهيئة العامة للزكاة على المواطنين داخل المملكة. كما أن الهدف من إصدار هذه الفريضة هو تنمية الحالة الاقتصادية بالمملكة وكذلك التطوير من الخدمات والموارد التي تقدمها. كما أن ضريبة الدخل تساهم في مساعدة الحكومة السعودية على تكملة المشاريع التي تقوم بها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض تفاصيل هذه الضريبة. كما سنعرض أيضاً طريقة حساب الضريبة وكذلك عرض الفئات التي عليها القيام بدفعها. كما يمكنك التعرف أيضاً على ما هي ضريبة القيمة المضافة في السعودية وتسجيل الأفراد ورقم السجل الضريبي.

ضريبة الدخل على الراتب 1443 في المملكة

لقد قامت الهيئة العامة للزكاة منذ عام 1425 بفرض ضريبة الدخل على الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ومنذ أن تم فرضها وقد قامت الحكومة بعمل القليل من التعديلات عليها. كما أن زاد التحدث وكذلك انتشرت الأخبار مؤخراً عن قرار الحكومة بعمل فريضة على دخل العاملين في المملكة العربية السعودية. كما تم ذكر أن الحكومة سوف تقوم بخصم نسبة 10٪ من راتب العامل بالمؤسسات الحكومية وكذلك الخاصة بالمملكة. ونظراً لذلة فقد قام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية بتصريح أنه لا صحة لهذه الأخبار. وكذلك فقد ذكر أنه لا يوجد أي تعديلات جديدة في هذه الفترة على ضريبة الدخل ولا يجب تصديق هذه الشائعات.

طريقة حساب ضريبة الدخل

حيث إنه بعد أن تم الإعلان عن ضريبة الدخل ومعرفة من هم الأفراد التي يجب عليهم دفع هذه الضريبة. فيجب على كل فرد داخل الدولة معرفة ما إذا كان يتوجب عليه دفع هذه الضريبة أم لا. كما يجب عليه معرفة طريقة حساب هذه الضريبة ويتمكن من ذلك عن طريق معرفة الفرد لنسبة الضريبة من الدخل السنوي. ثم بعد ذلك عليه القيام بضرب النسبة في مجموع دخله السنوي.

الفئات الملزمة بدفع ضريبة الدخل

حيث أن الحكومة السعودية قامت بتحديد الفئات التي يجب عليها الالتزام بدفع ضريبة الدخل داخل المملكة. ويمكننا ذكر هذه الفئات كما يلي: