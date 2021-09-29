أمريكا ترحب باستئناف الأردن رحلاته التجارية مع سوريا

دوت الخليج :– أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ترحيبها بإعلان الأردن استئناف الرحلات التجارية مع سوريا. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، “طالما الأمر يتعلق بالتجاري، فنحن نرحب بذلك”.

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