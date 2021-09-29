تضم 50 موسيقية من 23 دولة.. أوركسترا نسائية في إكسبو 2020

تنطلق غدا الخميس الفعاليات الافتتاحية لمعرض إكسبو دبي 2020، والذي يعد التجمع الثقافي الأضخم في العالم.

وأصدر "إكسبو 2020 دبي" مقطع فيديو حصريا يظهر للمرة الأولى عرض أداء أوركسترا الفردوس، مصوِّرا ما تتمتع به الفرقة النسائية الرائدة من موهبة وإبداع تحت إشراف الموسيقار الحائز على جائزتي أوسكار، إيه آر رحمان.



وتعمل اللقطات المسجلة من الكواليس على إبراز البراعة الفنية لخمسين موسيقيّة من جميع أنحاء العالم، أثناء استعدادهن لعرضهن الأول، مع مزيج من الأساليب والأنواع الموسيقية في إكسبو 2020 دبي.

وابتداءً من 23 أكتوبر المقبل، ستضم الحفلات كذلك أعمالا من تأليف إيه آر رحمان من أجل باكورة عروض الأوركسترا على منصة إكسبو العالمية.

واحتفاء بثقافة المنطقة وتنوعها، تتألف أوركسترا الفردوس التابعة لإكسبو 2020 دبي، والتي عُيّنت ياسمينا صبّاح مايسترو لها، من موسيقيات يتراوح مستواهن بين المتوسط وشبه الاحترافي، من 23 جنسية مختلفة وبأعمار تتراوح من 16 إلى 51 عامًا، الأمر الذي يبيّن سهولة وصول الموسيقى للجميع ولأجل الجميع.

ويشهد معرض إكسبو دبي 192 جناحاً دولة من جميع أنحاء العالم، وما يصل لـ 60 فعالية وحدثا يوميا، وأكثر من 200 منفذ للطعام والشراب وفعاليات شيقة كل يوم لمدة 182 يومًا.