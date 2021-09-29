لبنان.. تكليف وزير المال باقتراض 100 مليون دولار للكهرباء

جاء ذلك فى أول اجتماع للحكومة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، والذى عقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.
كما وافقت الحكومة على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالى، والمحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار، وأحال مجلس الوزراء حادثة الانفجار الذى وقع فى التليل بمدينة عكار شمالى بيروت إلى القضاء.
وخلال الجلسة، شدد الرئيس اللبنانى ميشال عون على أهمية أن تحظى الحكومة بثقة الناس والمجتمع الدولى بعد أن نالت ثقة مجلس النواب، مؤكدا أن هذا يقتضى العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزارى وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن.
وأشار إلى أن حاجات كثيرة للمواطنين، يجب أن تـنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى أن التحدى كبير وأن تعمل الحكومة لنيل ثقة الناس، وهذا يتحقق إذا كان مجلس الوزراء فريق عمل واحد ومتضامن، مشددًا على أن الحكومة تعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التى ستحظى باهتمام مباشر.
كما أطلع ميقاتى مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى باريس والاجتماع الذى عقده مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، واصفا اللقاء بأنه كان جيدا جدا، وان الرئيس الفرنسى أبدى اهتماماً لافتا بدعم لبنان، مؤكدًا استعداد فرنسا للمساعدة فى أكثر من قطاع، معتبرًا أن الباب الحقيقى للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بسرعة.
وأشار الرئيس ميقاتى، إلى أن الرئيس ماكرون أبدى استعداد فرنسا للمساعدة فى موضوع الكهرباء وإعادة تأهيل الميناء على أن تكون الشفافية كاملة فى كل المشاريع التى تنفذها الدولة، وخصوصًا قانون الشراء العام، وتحدث عن لجنة مشتركة لبنانية- فرنسية سيتم تشكيلها قريباً لمتابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، وافقت الحكومة على الموافقات الاستثنائية التى صدرت خلال فترة تصريف الأعمال باستثناء بعضها الذى تم تأجيله الى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة.
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