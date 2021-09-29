جدة - نرمين السيد - وتجمع مئات المتسوقين فى الخارج بعد الإبلاغ عن الطرد فى المركز التجارى فى "وايت سيتى"، غرب لندن، حسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
وقام رجال الشرطة بتفتيش المركز التجارى والكلاب البوليسية بتفتيش المنطقة قبل الساعة 11 صباحًا بقليل بتوقيت لندن.
وقال ناطق رسمى فى الشرطة: "كان هناك عنصرًا مشبوهًا وتم فحصه وتبين أنه غير مشبوه".
واصطفت سيارات الطوارئ بما فى ذلك سيارات الإسعاف فى الشارع المحيط بالمركز التجارى قبل أن يتم إلغاء الإنذار.
وكتب أحد الحضور بعد إنتهاء الإنذار: "عبوة مشبوهة.. بعد ساعة و 20 دقيقة من إجلاء المتسوقين تم إلغاء الإنذار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق مركز تجارى فى لندن بسبب الإبلاغ عن عبوة مشبوهة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.