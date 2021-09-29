إغلاق مركز تجارى فى لندن بسبب الإبلاغ عن عبوة مشبوهة

جدة - نرمين السيد - وتجمع مئات المتسوقين فى الخارج بعد الإبلاغ عن الطرد فى المركز التجارى فى "وايت سيتى"، غرب لندن، حسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقام رجال الشرطة بتفتيش المركز التجارى والكلاب البوليسية بتفتيش المنطقة قبل الساعة 11 صباحًا بقليل بتوقيت لندن.

وقال ناطق رسمى فى الشرطة: "كان هناك عنصرًا مشبوهًا وتم فحصه وتبين أنه غير مشبوه".

واصطفت سيارات الطوارئ بما فى ذلك سيارات الإسعاف فى الشارع المحيط بالمركز التجارى قبل أن يتم إلغاء الإنذار.

وكتب أحد الحضور بعد إنتهاء الإنذار: "عبوة مشبوهة.. بعد ساعة و 20 دقيقة من إجلاء المتسوقين تم إلغاء الإنذار".