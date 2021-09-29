رئيس الحكومة الأردنية يصل بيروت

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، كان فى استقبال الخصاونة والوفد المرافق رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى والسفير الأردنى فى لبنان وليد الحديد.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء الأردنى وفد وزارى يضم كلا من وزير الخارجية أيمن الصفدى ووزير شؤون الرئاسة إبراهيم الجازى، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتى ووزيرة الصناعة والتجارة مهى العلى.
وبعد وصول الوفد عقد لقاء بين ميقاتى والخصاونة فى قاعة كبار الزوار فى المطار، استمر لعدة دقائق قبل أن ينتقل رئيس الوزراء الأردنى إلى مقر اقامته.
وسيستهل الخصاونة زيارته إلى لبنان غدًا صباحا باجتماع مع ميقاتى فى السراى الكبير، يليه اجتماع موسع ثم لقاء صحافى مشترك، على أن يزور لاحقا الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى.
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