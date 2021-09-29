اشتراطات السفر إلي الكويت في ظل كورونا والفئات المستثناة من الحجر

في ظل انتشار وباء كورونا في العالم أجمع ، وضعت العديد من الدول الجاذبة للأيدي العاملة بعض الاشتراطات الخاصة بها والمتماشية مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية لمجابة انتشار الوباء وانتقاله من الخارج إليها ، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة ، ومن ضمن هذه الدول دولة الكويت العربية والتي تسعي إلي منع انتشار المرض بها ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم اشتراطات السفر إلي الكويت في ظل كورونا ، فإن كنت مسافراً إلي دولة الكويت العربية عليك اتباع بعض الإرشادات الصحية التي نعرضها لك في مقالنا والتي صدرت عن السلطات الصحية بدولة الكويت حفاظاً علي سلامتك وسلامة من تخالطهم وهي لا تختلف كثيراً عن الإجراءات الاحترازية للسفر من وإلي السعودية.

اشتراطات السفر إلي الكويت في ظل كورونا

وضعت حكومة الكويت بعض التعلميات الواجب اتباعها إن كنت من المسافرين إليها كالآتي :

لا يسمح بالدخول المؤقت للكويت من غير المواطنين إلا لأقارب الدرجة الأولي للمواطنين.

يسمح بدخول الدبلوماسيين وعوائلهم من الدرجة الأولي بشكل مؤقت ودائم.

يصرح للطواقم الطبية بالدخول للكويت مع عوائلهم أيضاً واتباع تعليمات الحجر المنزلي.

العمالة المنزلية المرافقة للكفيل الكويتي يسمح لهم بالدخول مع الالتزام بالحجر المنزلي.

فئة العمالة المنزلية المسجلة علي منصة بالسلامةوفق إرشادات التعامل في ظل كورونا.

لا يسمح للمواطنون الهنود من دخول الكويت بأي صفة ما لم يتموا مدة 14 يوم حجر بأي دولة خارج الهند مباشر قبل دخول الكويت.

لابد من تسجيل المسافر علي تطبيق كويت مسافر أو علي موقع التطبيق الرسمي وتقديم البار كود الخاص بالحجز للسلطات بالمطارات.

لابد من تقديم شهادة بي سي أر تثبت سلبية المسحة لكل المسافرين فوق سن الـ 6 سنوات وتكون صالحة لمدة 72 ساعة من تاريخ الاختبار.

يجب أن تصدر شهادة البي سي أر من أحد المراكز المعتمدة عبر شبكة المرافق الطبية المعتمدة MUNA ويكون مدرجاً علي منصة الكويت مسافر.

يتم فحص أعضاء البعثات الدبلوماسية وعوائلهم بالـ PCR عند وصولهم للكويت مع إغفاءهم من التسجيل علي منصة كويت مسافر.

يرفض دخول أي مسافر تظهر عليه أعراض البرد أو العطس أو ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو أي أعراض لكورونا ويتم وضعه في الحجر الصحي بالميناء الجوي.

يتم حجر الوافدين صحياً لمدة 14 يوم علي فترتين الأولي حجر مؤسسي 7 أيام بأحد الفنادق المعتمدة والـ 7 الأخري بالمنزل.

يجري فحص PCR مرتان للوافد ، الأولي عند وصوله لمطار الكويت والثانية باليوم السادس من الحجر المؤسسي.

يقوم الوافد بتحميل تطبيق شلونك علي الهاتف وتفعيله قبل مغادرته لفندق الحجر الصحي واتباع جميع التعليمات الوارده علي التطبيق بالترتيب.

تعليمات المغادرة من دولة الكويت

بالاضافة إلي شروط الدخول و الحجر للمسافرين الأجانب المحصنين والفئات المستثناة من الحجر المقرر وضعت الكويت اشتراطات السفر حصول جميع المواطنين المسافرين علي لقاح كورونا كوفيد 19 واتباع التعليمات التالية :

يتم حجز تذاكر السفر إلكترونياً أو هاتفياً واستلامها عبر البريد الإلكتروني.

على الضيف توفير المعلومات بشأن الحالة الصحية وشهادة الخلو من وباء كورونا من مركز صحي معتمد ، وذلك في حال طلبها من الوجهة المسافر لها مع الالتزام بالمدة المطلوبة لصلاحية الشهادة.

يجب على المواطنين الكويتيين توفير تأمين صحي لمدة السفر يغطي علاج الإصابة بكورونا.

معرفة المعلومات والإجراءات المتبعة في مطار الكويت الدولي في حال المغادرة والوصول.

حضور الضيوف للمطار قبل السفر بأربعة ساعات على الأقل.

يجب التسجيل بتطبيق الكويت – مسافر أو علي الموقع الرسمي ، وتقديم البار كود الخاص بذلك في جميع مراحل السفر.

غير مسموح بدخول مباني الركاب إلا للموظفين والمسافرين ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والحالات الخاصة التي تستدعي وجود مرافق لهم لدخول المطار.

يسمح باصطحاب حقائب اليد المحمولة في الطائرة مع الالتزام بالأحجام والأوزان المسموحة.

التقيد بالاشتراطات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي.

ملاحظة : في حالة عدم وجود اسم مدينة القدوم بمنصة الكويت – مسافر فحينها سيتم قبول شهادة اختبار (PCR) من أي معمل بهذه المدينة مؤقتاً حتى إضافة المدينة والمعامل المعتمدة الخاصة بها .

فئات مستثناه من الحجر المؤسسي

ووافقت لجنة طوارئ كورونا على استثناء المواطنين السعوديين والفئات المستثناة من الحجر المؤسسي بالسعودية ، فقد حددت السلطات الطبية الكويتية فئات تستثني من إجراءات الحجر المؤسسي كالآتي :

الدبلوماسيين وعوائلهم وعمالتهم المنزلية ، لا يتم أجراء الحجر المؤسسي لهم.

المرضى الكويتيين الذين أرسلوا لتلقي العلاج الطبي ومرافقيهم.

الطلاب الكويتيون الذين يدرسون ومسجلون في الجامعات الخارجية والضيوف المطلوب منهم حضور امتحانات بالخارج.

الطواقم الطبية وعائلاتهم ويجب عليهم إبراز بطاقة الهوية للسلطات بالمطارات.

الضيوف القصر غير المصحوبين بذويهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ويعفي أيضاً كل من تلقي لقاحات معتمدة من وزارة الصحة الكويتية طبقاً لبعض الاشتراطات.

ويمكنكم التعرف علي قائمة الدول الممنوع السفر منها إلي الكويت بدون إجراءات احترازية واشتراطات خاصة.