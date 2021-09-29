الشئون الصحية بالحرس الوطني .. خطوات التسجيل بالوظائف والشروط

وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني لعام 1443ه‍ ، زادت مؤخراً اعداد نتائج البحث عن ذلك الموضوع من قبل المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية من الرجال والنساء من حملة الشهادات الثانوية فيما فوق. حيث أعلنت هيئة الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني الخاص بالمملكة عن حاجتها لشغل عدد 138 وظيفة في مختلف المجالات لكل من الرجال والنساء من حاملي الشهادات الثانوية في عدة مناطق متعددة علي مستوي المملكة العربية السعودية. كذلك جاء في بيان الهيئة المعلن به عن تلك الوظائف عدد من الشروط المطلوبة للتقديم والقبول بتلك الوظائف وفيما يلي نتطرق إليها ببعض من التفاصيل.

أولاً أن يكون المتقدم/المتقدمة حاملاً للجنسية السعودية.

كما يشترط أن يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة من المملكة أو ما يعادلها من مختلف البلاد.

كذلك يشترط أيضاً أن يكون حاصلاً علي تقدير عام لا يقل عن جيد في المؤهلات المطلوبة.

أن يكون عمر المتقدم/المتقدمة لا يزيد عن الـ30 عاماً وألا يقل عن الـ17 عاماً.

كما يجب علي المتقدم/المتقدمة للوظائف الهندسية أن يكون حاصلاً علي ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين.

كذلك أيضاً المتقدمين علي وظائف صحية وطبية يشترط أن يكون حاصلاً علي ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما يجب أن يجتاز الإختبار الخاص باللغة الإنجليزية (STEP) للوظائف التي تتطلب ذلك.

وأخيراً أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة البدنية واللغة الإنجليزية المطلوبة.

‌شروط التسجيل في وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني :

كما أوضحت الهيئة في إعلانها أنه في حالة عدم توافر الخبرة الكافية والمطلوبة للوظائف عند المتقدم ، فإنه يتم إحالة المتقدم لبرامج تدريبية متخصصة حسب الإمكانيات واحتياجات الوظيفة. علي أن يستثني من ذلك الوظائف الطبية مثل وظائف الأطباء وأطباء الأسنان.

وظائف الشئون الصحيه بوزارة الحرس الوطني :

كذلك وقد أوضحت هيئة الشئون الصحية بالحرس الوطني عن توافر عدد 138 فرصة عمل لكل من السعوديين والسعوديات بمختلف مدن المملكة مثل ( جدة ، الرياض ، الدمام ، الأحساء ، وأيضاً المدنية المنورة). وتأتي تلك الوظائف في مختلف المجالات.

وتشمل تلك الوظائف عدد :

2 مدخل بيانات.

7 مساعد إداري.

2 أمين مستودع.

5 اخصائي ترفيه.

4 منقذ سباحة.

6 مساعد رعاية أطفال.

1 مفتش سلامة.

7 معلمة في هيئة العناية النهارية.

1 ممثل علاقات حكومية.

6 مساعد لوجستي.

1 حارس امن.

24 وظائف صحية.

1 مساعد مشتريات.

57 وظائف تمريض.

15 وظائف تقنية وهندسية.‌

أولاً : الدخول إلي بوابة نظام التوظيف للشئون الصحية.

ثانياً : إدخال البيانات المطلوبة من إسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً : النقر علي خانة الوظائف المتاحة.

رابعاً : إختيار الوظيفة المناسبة وفقاً للمؤهلات وخبرات المتقدم.

خامساً : تظهر استمارة إلكترونية خاصة بطلب التسجيل ، يرجي إدخال كافة المعلومات والبيانات بشكل صحيح.

سادساً : مراجعة كافة البيانات المدخلة من ثم الضغط علي زر التأكيد لإرسال الطلب.

أخيراً : يمكن طباعة نسخة من استمارة طلب التقديم بعد إرسالها.

ألية التسجيل في وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني :