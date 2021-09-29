مع عودة الدراسة بالمملكة العربية السعودية فقد تزايد الطلب علي أيجاد حلول للتباعد الاجتماعي والحد من انتشار كوفيد 19 الذي ضرب العالم في أخر عامين ومن هذا المنطلق قررت الحكومة تفعيل حزمة من تطبيقات التواصل بين المدرسة والطالب والمعلمين عن بعد وإرسال الإرشادات لولي الأمر والطالب والمعلم من خلال منصة مدرستي التعليمية بالمملكة عن طريق برامج متنوعة وتفاعليه تساعد علي ترسيخ أساسيات التعامل الجديدة في ظل التباعد الاجتماعي وتسهل من العودة التدريجية إلي حياة الدراسة الطبيعية مع وعي اكبر للطلاب وفصل بين الفئات العمرية علي أيام مختلفة لتقليل الكثافة في آن واحد في حلول ذكية للتغلب علي الوباء المنتشر.

ونتعرف معاً علي المنصة :

والمنصة هي العامل الأكبر في حل أزمة الأعداد الكبيرة للطلاب وتفعيل التباعد الاجتماعي وتسهيل التواصل وبناء قاعدة للتحول الرقمي في عالم التعليم بالمملكة، وهو ما تلقي بحثاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم من بحث عنها تحت مسمي التعليم مدرستي وحتي بالانجليزية mdrsty ، وتعرف من خلال موقع الوزارة علي أنها نظام لإدارة التعليم الإلكتروني، نجد من خلاله العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم العمليات التعلمية ، والتي تساهم بشكل رئيسي في تحقيق الأهداف العلمية لمحتوي المناهج والمقررات، كما تقدم الدعم في تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتوافق مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل، ولطالما كان التفاعل بين المعلمين والطلاب والمناهج العلمية من خلال منصة تفاعلية من الركائز الأساسية للتعليم الإلكتروني، وقد أتاحت منصة مدرستي التعليمية بالمملكة منتديات النقاش التي تساعد الطلاب علي التفاعل، والتغلب علي التأثير السلبي لظروف التباعد الاجتماعي. ومما يزيد من القدرات لدي الطلاب والمعلمين في مجال التعلم الرقمي كما تتيح للمعلمين وطلابهم قدرة علي التواصل من خلال غرف مخصصة للدردشة التزامنية، وتتيح حلول تواصل تقليدية عبر البريد الإلكتروني وغرف تواصل المعلمين ببعضهم للحصول على مرجعيات النشاطات التي سيتم مزاولتها عبر منصة مدرستي، كما تتيح للمدراء والمشرفين والمعلمين صلاحيات متابعة الأداء ووضع التقييمات واتخاذ القرارات التصحيحية من خلال برامج معدة ووسائل بسيطة، ولأولياء الأمور حق المتابعة من خلال تطبيق نظام نور التعليمي الإلكتروني عبر موقع الوزارة.

يمكنكم التسجيل في منصة مدرستي التعليمية بالخطوات التالية :

من مبوب تسجيل جديدعلي رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية.

المتابعة بمليء البيانات الأساسية.

وضع رقم الهوية ورقم الجوال.

ثم ضغط علامة تحقق للتحقق من البيانات المدخلة.

ثم المتابعة تأكيد الحساب واتمام التسجيل في منصة مدرستي السعودية.

التسجيل علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة

و تعتبر منصة مدرستي التعليمية أهم المنصات التعليمية الالكترونية

خدمات منصة مدرستي madrasati

عن طريق منصة مدرستي التعليمية السعودية تسجيل الدخول ، تتيح منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العديد من الخدمات الإلكترونية لمستفيديها عبر موقع مدرستي التعليمية الالكترونية ، مثل مسابقة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت والعديد من الخدمات الأخري ومنها الآتي :

يمكنكم الاطلاع علي الحضور والغياب الخاص بالطلاب يومياً بالدخول منصة مدرستي التعليمية.

الإطلاع علي تقارير الانتظام الخاصة بالطلاب والمسجلة من قبل المعلمين من منصة مدرستي التعليمية الالكترونية.

الاطلاع علي التقييم الدوري للطالب لمعرفة مستوي تحصيله الدراسي علي منصة مدرستي الإلكترونية.

معرفة معدلات الطالب قبيل الاختبارات عبر استمارات التقييم في منصه مدرستي السعودية.

و منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية بالوزارة ، وقد أثمرت المنصة عن نجاح واعد من خلال خدماتها علي مدار عام كامل بدأ مع إيقاف العمل بنظام التعليم الحضوري بالمدارس والاعتماد علي الحضور التزامني عبر الإنترنت باستخدام المنصة واستخدام فصولها الافتراضية، وذلك توافقاً مع الإجراءات الاحترازية المفروضة منذ بداية جائحة كورونا، ومنصة مدرستي واحده من العديد من المنصات التي أطلقتها حكومة المملكة لمجابهة الجائحة مثل منصة التطوير المهني الإلكترونية.

خدمات وزارة التعليم السعودية و منصة مدرستي التعليمية بالمملكة

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا المستجدة ومن أجل تعزيز دور الحكومة الإلكترونية ودعم التحول الرقمي في المملكة و تطوير مفهوم التعلم الرقمي والتعليم عن بعد والذي أصبح أمراً سائدا في جميع دول العالم ومن ضمن التطبيقات التي طرحتها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني تطبيق نظام نور التعليمي الجديد وقناة عين للدروس و يمكنكم أيضاً معرفة المزيد عن تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ، وتقدم منصة مدرستي التعليمية دروس لجميع المراحل التعليمية.

خدمات المنصة عبر تطبيق الهاتف

كما تقدم الوزارة خدمات عديدة مثل نظام سفير من وزارة التعليم ، تقدم الوزارة أيضاً تطبيق لمنصة مدرستي علي الهواتف الذكية وتوفر من خلاله العديد من الخدمات مثل :

خدمة مقرراتي الدراسية.

خدمة الواجبات المدرسية.

خدمة الاختبارات المدرسية.

خدمة الأنشطة المدرسية.

خدمة المسارات التعليمية.

خدمة دروسي.

خدمة جدولي المدرسي.

فضلا عما تقدمة مجموعة قنوات عين التعليمية عبر صفحة الوزارة أو البث التلفزيوني من برامج عليمة ، وفي الأخير نقدم لكم فيديو تعريفي عن منصة مدرستي التعليمية: