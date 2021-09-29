دولة عربية تعلن "صفر وفيات" من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي.
وللمرة الأولى منذ السادس من فبراير من هذا العام، لم تسجل أي حالة وفاة نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا في الكويت.
كما تم اليوم تسجيل أقل عدد إصابات بالفيروس منذ الثاني من أبريل عام 2020، وذلك بتسجيل 33 إصابة فقط.
وجرى كذلك تسجيل انخفاض في نسب ملء أسرة العناية المركزة منذ 26 مارس 2021.
ويتزامن الانخفاض الكبير في مؤشرات كورونا مع ارتفاع نسب التطعيم في صفوف المواطنين والمقيمين إلى 80 في المئة.
ومنذ ظهور الوباء، سجلت الكويت أكثر من 411 ألف إصابة بكورونا، من بينها 2448 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء نحو 408 آلاف.
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