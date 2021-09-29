البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة خارجية البحرين، إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فى عمل إرهابى آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التى تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.





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