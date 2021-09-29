جدة - نرمين السيد - وحسب وثيقة صادرة عن المفوضية حول خطة عمل جديدة لمكافحة تهريب البشر، فإنه منذ بداية العام الحالى حصدت مياه المتوسط أرواح 1.369 مهاجرا.
وبحسب "روسيا اليوم"، كانت المنظمة الدولية للهجرة قد ذكرت فى تقرير سابق أن حصيلة الضحايا فى الأشهر الست الأولى من هذا العام لا تقل عن 1.146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، منوهة بأنها زادت بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأفادت المنظمة فى تقريرها نصف السنوى، بأن عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور إلى أوروبا عبر المتوسط ارتفع 58% بين يناير ويونيو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية: مصرع أكثر من 20 ألف مهاجر فى مياه المتوسط منذ 2014 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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