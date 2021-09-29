الطرق الخاصة بفك الحظر عن رقمك في تطبيق الواتساب

بعض من الأفراد يقومون بحظر الرقم الخاص بالمستخدم على تطبيق الواتس اب لأنه قد قام بالدعاية على التطبيق أو بسبب آخر وهو أن أحد من مستخدميه قد قام بنشر الفيروسات وذلك بسبب الإعلانات الخفية الذى تم ظهورها عبر التطبيق المزيف أو يتم أيضا لسبب من الأسباب التي يتم من خلالها جعل جهات الاتصال حزرك ومن خلال هذا يقوم تطبيق الواتساب بالتدخل في حظر حسابك ولا يقوم بمشاركته مع الآخرين، لجميع مستخدمي تطبيق الواتساب يقوموا بفك الحظر، عن الرقم الخاص بهم لتطبيق الواتساب، ويمكن أن يقوموا باستخدام هذا الرقم وأيضا المشاركة مع جميع أصدقائهم أو من خلال احدى المجموعات التي يضاف إليها رقمك.

الطرق الموضحة لفك الحظر عن الرقم الخاص بمستخدميه في واتساب

فى البداية يقوم مستخدمي تطبيق الواتساب بمعرفة السبب الذى قام بالحظر على الرقم الخاص بالمستخدم من خلال المشاركة على تطبيق الواتساب، حتى يمكنه من توضيح الأمر لدعم تطبيق الواتساب،ثم يقوم مستخدمية بفتح الواتساب الخاص بك أو الخاص بالرقم الذى تم حظرة سواء كان من الهاتف او الواتس ويب، ويشترط أن تكون هذه نسخة اصلية من تطبيق الواتساب، ثم يقوم بأخذ لقطة شاشة ويقوم بالاحتفاظ بها، بعد ذلك يجب أن يتم الدخول الى صفحة الدعم عبر تطبيق الواتساب وتم مراسلتهم ويتم ذكر السبب الذى تم الحظر من خلاله، وقد يتم توضيح الأمر بكلام يجب أن يكون مفهوم المشكلة، ثم بعد ذلك يتم رفق لقطة الشاشة الى المحادثة التي تمت من خلال تطبيق الواتساب، ثم يجب ان يتم ارسال الرسالة الى الدعم الخاص بة، واخيرا قد يتم انتظار الاجابة عن الرسالة التي تم إرسالها بعد ما تمت مراجعة الحظر وايضا الأسباب وقد يتم ذلك فى خلال 48 ساعة فقط بمجرد ما تم ارسال السبب وقد تم رفعة من قبل التطبيق، وفى النهاية على مستخدمي تطبيق الواتساب ان يقوم بإضافة الأصدقاء فقط في المجموعات الخاصة بالواتساب ولا تكون مفتوحة للجميع

اولا يجب ان يتم فتح الإعدادات الخاصة بالهاتف من خلال علامة الترس.

ثم يتم الانتقال إلى التطبيقات.

يجب أن يتم تحديد تطبيق الواتساب.

يجب أن يتم الضغط على force stop.

أو قد يتم الضغط على فرض الإيقاف

الطرق الخاصة بوقف تطبيق الواتساب دون حذفه