السودان يستقبل تدفقات جديدة وكبيرة من اللاجئين الإثيوبيين

جدة - نرمين السيد - استقبلت منطقة باسندا بولاية القضارف شرق السودان، الحدودية مع إثيوبيا، اليوم الأربعاء، تدفقات كبيرة وجديدة من اللاجئين الإثيوبيين من قبائل "القُمُزْ" و"الكومنت" بإقليم الأمهرا الإثيوبى المحاذى للشريط الحدودى مع محلية باسندا، وقدرت أعدادهم بنحو 4 آلاف لاجئ، وفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا".





وناشد المدير التنفيذى لمحلية باسندا مأمون الضو عبدالرحيم الجهات المختصة بالأمر، الإسراع فى توفيق أوضاع اللاجئين من إيواء وإعاشة وكل ما من شأنه الدفع بالعمل الإنسانى والصحى الذى يسهم فى توفير العيش الكريم لهم. وأكد عورة المنطقة وانعدام الخدمات الأساسية بها، داعيا منظمات الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها فى تقديم الخدمات للاجئين. السودان السودان

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