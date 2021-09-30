شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1443 والأوراق المطلوبة لصرف المعاش

حدّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، شروط التقاعد المبكر 1443هـ، التي يجب أن يستوفيها العامل في القطاع الخاص المشترك في المؤسسة، ليستفيد من المعاش بعد ترك العمل، بناءً على المُدّة التي قضاها فيه، فيما يهدف هذا النظام إلى التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم في حالة عدم القدرة على مواصلة العمل، كما يوفر للمشتركين الرعاية الطبية المناسبة والتعويضات في حالات الإصابة خلال العمل أو العجز المهني نتيجة حادث غير مقصود.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1443

وتتمثل شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1443هـ، للمواطنين العاملين في القطاعات الخاصة المشتركة في التأمينات، في الآتي:

ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

عُمر المتقدم أقل من 60 سنة.

ومدة الاشتراك الفعلية في التأمينات الاجتماعية لا تقل عن أي 25 سنة أي ما يعادل 300 شهر.

المستندات المطلوبة لصرف المعاش من التأمينات الاجتماعية

ولا بد من توفير بعض المستندات، في حالة رغبة المواطن صرف معاش المتقاعدين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهي كالتالي:

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من دفتر العائلة.

وتوفير صورة من الوكالة في حال الرغبة في توكيل أحد الأشخاص بصرف المستحقات التأمينية.

كما يجب توفير نموذج عمليات التعويضات.

وتقديم رقم الحساب البنكي المراد صرف المعاش التقاعدي عليه.

والتعهد بعدم العودة للعمل مرة أخرى.

تقديم نموذج الإقرار السنوي في المواعيد التي تُحددها التأمينات للمتقاعد.

الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية أونلاين

ومن الممكن لأي مواطن الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية أونلاين، دون الحاجة إلى زيارة أي من مقرات هذه المؤسسة، باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. النقر على الخدمات الإلكترونية. اختيار التحقق من الاشتراك. اختيار خدمة التأمين أونلاين. إدخال البيانات اللازمة. كتابة رقم الهوية. النقر على استعلام.

طريقة التعرف إلى مستحقات التأمينات بعد الاستقالة

ويوفر الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية، خدمة التعرف إلى مستحقات التأمينات، باتباع الخطوات التالية: