توتر جديد بين بريطانيا وفرنسا حول حقوق الصيد البحرى

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة اليوم الاربعاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن الحكومة الفرنسية اتهمت لندن بفرض حصار على الصناعة السمكية الفرنسية عقب رفض بريطانيا منح تراخيص الصيد فى المياه البريطانية للعشرات من صغار الصيادين الفرنسيين.
وأضافت، أن بريطانيا ردت على تلك الاتهامات بأن الصيادين لم يتمكنوا من تقديم أدلة على أنهم كانوا يصطادون فى تلك المناطق، لكن المسألة لا تزال قيد البحث، مشيرة إلى أن عددًا من قوارب الصيد الفرنسية كانت احتجت فى وقت سابق على الشروط البريطانية.
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